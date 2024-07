Wo die ersten 2 Entrup-Tore unter LASK-Trainer Darazs fielen

LINZ. Auch wenn LASK-Zugang Maximilian Entrup erst am 17. Juli in das Training beim Fußball-Bundesligisten einsteigt, Trainer Thomas Darazs weiß genau, was er erwarten kann: Er stellte den 26-Jährigen schon vor drei Jahren auf. Bei Traiskirchen spielten sie 2021 bereits einen Doppelpass. Darazs war damals für sechs Partien Interimstrainer beim Regionalliga-Ost-Klub. Entrup traf bei den Siegen gegen Draßburg und das zweite Team der Admira. Nun bekam Entrup Extra-Urlaub, als Erholung für Beine