Wird das neue Stadion für den LASK sofort zum sportlichen Turbo?

Mitten in der großen Tiroler Fußball-Euphorie wurde 2000 das Tivoli Neu für 15.000 Zuschauer eröffnet. Wacker als Mieter des Stadions wiederholte den Meistertitel der Vorsaison und wurde insgesamt drei Mal in Serie Meister. Allerdings hatten sich die Tiroler finanziell übernommen. Nach dem verpassten Einzug in die Champions-League-Gruppenphase gingen 2002 die Lichter aus. Der Verein wurde aufgelöst und startete im Unterhaus neu durch.

Anstelle von Linz erhielt Klagenfurt den Zuschlag als Austragungsstätte für die Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Ein Jahr zuvor wurde die 30.000 Zuseher fassende Wörthersee-Arena gebaut. Austria Kärnten, mit der Lizenz des FC Pasching in die Bundesliga quer eingestiegen, brachte die neue Arena, die nicht in Klubbesitz steht, kein Glück. Nach einem sechsten und einem neunten Platz gab es 2010 aus finanziellen Gründen keine Lizenz mehr, der auch davor strauchelnde Klub stieg direkt von der Bundesliga in die Regionalliga ab.