Wird auch Markus Schopp endlich zum Bullen-Bezwinger?

Der Tabellenvierte empfängt den Tabellensiebenten – vor Saisonbeginn hätte wohl niemand damit gerechnet, dass dieses Duell in der 14. Runde der Fußball-Bundesliga am morgigen Samstag zwischen Liga-Krösus Red Bull Salzburg und dem LASK (17 Uhr) stattfindet. Die Bullen haben zwar aktuell noch zwei Spiele weniger auf dem Konto, auf Tabellenführer Sturm Graz würden aber selbst mit Verlustpunkten fünf Zähler fehlen.

Der Glanz des österreichischen Langzeit-Dominators ist bereits in der Vorsaison etwas verblasst, als Double-Sieger Sturm Graz dem Team aus der Mozartstadt beide Titel weggeschnappt hat. Und auch in dieser Spielzeit läuft das Team von Trainer Pepijn Lijnders seiner Bestform hinterher. Seit drei Liga-Spielen ist Salzburg sieglos, vor der Länderspielpause gab es den negativen Höhepunkt bei der 0:2-Niederlage gegen den LASK-Stadtrivalen Blau-Weiß Linz.

Die Unruhe rund um den Klub könnte dem LASK in die Karten spielen – und vielleicht auch Trainer Markus Schopp? Gegen jedes Bundesliga-Team durfte der 50-Jährige schon einen Sieg bejubeln – nur gegen die Bullen nicht. In 13 Begegnungen mit Salzburg holte Schopp in seiner bisherigen Trainerkarriere lediglich einen Punkt.

"Mit Überzeugung zu Salzburg"

Kommt der taumelnde Riese aus Salzburg deshalb morgen vielleicht zum genau richtigen Zeitpunkt? "Die Salzburger sind in ihrer Struktur sehr klar und versuchen gegen jeden Gegner, ihr Spiel zu machen. Uns muss schon bewusst sein, dass hier ein sehr starker Gegner wartet", sagt Schopp, der auch damit rechnet, dass der heutige Gegner einiges gutmachen will: "Uns erwartet eine Mannschaft, die darauf aus ist, Punkte gutzumachen."

Trotzdem traut er seiner Mannschaft eine Überraschung zu: "Für uns ist es wichtig, mit der klaren Überzeugung nach Salzburg zu fahren, dort drei Punkte holen zu können. Diese Energie werden wir benötigen."

In der jüngeren Vergangenheit hat der LASK bereits bewiesen, dass man gegen die Bullen gewinnen kann: Salzburg ist zwar seit 15 Heimspielen im Oberhaus ungeschlagen (elf Siege,vier Unentschieden), die letzte Heimniederlage kassierte man aber gegen die Athletiker: Am 21. Oktober 2023 erzielte Robert Zulj das Goldtor beim 1:0-Auswärtserfolg.

Auch im April dieses Jahres war Salzburg mit einem 3:1-Heimerfolg bezwungen worden, im Hinspiel der aktuellen Saison mussten sich die Linzer trotz guter Vorstellung in der Raiffeisen Arena knapp mit 0:1 geschlagen geben. Morgen nehmen die Schwarz-Weißen – und vor allem ihr Trainer Markus Schopp – einen neuen Anlauf.

