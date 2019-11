"Wir wollen bei der Aufstiegsparty des LASK in Trondheim dabei sein"

Er ist das Gesicht des TV-Senders PULS4 bei den Spielen des LASK in der Europa League. Ex-Fußballprofi Johnny Ertl, einst bei Sturm Graz, Austria Wien und in England bei Crystal Palace, Portsmouth und Sheffield United aktiv, schwärmt im OÖNachrichten-Interview von der Entwicklung der Schwarz-Weißen. Der Steirer verrät, warum die Linzer auch morgen ab 20.15 Uhr (Spielbeginn: 21 Uhr) trotz starker Konkurrenz live im Free-TV zu sehen sein werden.

OÖN: Morgen spielt der Wolfsberger AC gegen Gladbach, den Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga. Trotzdem überträgt PULS4 das Spiel des LASK in Trondheim live. Warum?

Johnny Ertl: Weil wir unbedingt bei der Aufstiegsfeier des LASK dabei sein wollen. Das wäre schon eine historische Sache. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es wirklich schon morgen in Norwegen so weit sein wird.

Warum sind Sie sich da so sicher?

Weil ich live dabei war, als der LASK in Portugal Sporting Lissabon an die Wand gespielt hat, das war schon unglaublich. Auch wenn das Ergebnis am Ende unglücklich war.

Wie wird der LASK außerhalb Oberösterreichs eigentlich gesehen?

Top, und das beweisen ja auch unsere Einschaltquoten bei den LASK-Spielen auf PULS4. Dieser erfrischende, moderne, attraktive Spielstil – der gefällt den Zuschauern. Beim LASK spielen ja auch fast nur Österreicher. Mit einem Thomas Goiginger etwa kann sich jeder Fernsehzuschauer identifizieren. Dafür muss man nicht explizit LASK-Fan sein.

Ist der LASK für Sie neben Salzburg bereits die zweite Kraft im österreichischen Fußball?

Auf jeden Fall, da können sich einige Vereine abschauen, wie viel man mit weniger Geld, aber dafür mit einer durchgängigen Philosophie und Vertrauen in die handelnden Personen erreichen kann.

Irgendwie ist die Europa League für PULS4 und für den LASK zum Glücksfall geworden, oder?

Das sehe ich auch so. Dank PULS4 ist die Europa League der einzige Bewerb, in dem in Österreich noch Top-Fußball mit österreichischer Beteiligung auf Klubebene zu sehen ist. Davon profitiert mit Sicherheit auch der LASK. Umgekehrt hat auch die Europa League an Attraktivität gewonnen. Einerseits dank der Erfolge von Salzburg in den vergangenen Jahren. Aber auch, weil uns schon durch die Zusammensetzung mit Gladbach und Marco Rose, mit Frankfurt und Adi Hütter oder Wolfsburg mit Oliver Glasner nie die Geschichten ausgehen werden.

