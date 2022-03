"Wir waren zu naiv"

"Es war von Anfang an zu wenig", sagte Verteidiger Marvin Potzmann. "Am Schluss waren wir zu naiv." Es war bei weitem nicht die Bestbesetzung von Slavia Prag, die den LASK beim 4:1 im Achtelfinal-Hinspiel schlecht aussehen ließ. Die 16-jährigen Zwillinge Adam und Milos Pudil teilten sich etwa die Spielzeit auf dem Flügel und gaben ihre Debüts – weil Slavia-Trainer Jindrich Trpisovsky wusste, dass ihre Geschwindigkeit den Athletikern wehtun wird.

Der LASK rannte nur hinterher, hatte aber durch das 1:2 von Husein Balic zwischenzeitlich trotzdem die Chance auf eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Donnerstag in St. Pölten (21 Uhr). "Mit einem 1:2 hätte ich gut leben können", sagte Trainer Andreas Wieland, dessen Team nach dem Anschlusstreffer "zu gierig war, den Ausgleich zu erzielen". Angesprochen auf die Chance in St. Pölten machte er eine bedeutungsvolle Pause: "Dass es am Ende ein 1:4 wird, macht die Situation für das Rückspiel ... schwierig."