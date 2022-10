"Wir können stolz sein, noch das 2:2 geholt zu haben"

Das alte Lied bekam beim LASK die nächste Strophe: 1:0 gingen die Athletiker in der Fußball-Bundesliga gegen die Austria in Führung, das 2:2 bedeutete das vierte sieglose Heimspiel in Serie. "Wir haben Punkte verloren, die nicht zu verlieren waren", sagte Trainer Dietmar Kühbauer. Trotzdem klang es diesmal anders.

Der LASK erzielte zum zwölften Mal in der 13. Runde das 1:0. Nach dem (umstrittenen) Elfmeter, den Robert Zulj verwertete (55.), stürmten die Athletiker im Gegensatz zu vielen bisherigen Partien weiter nach vorne – und brauchten trotzdem in der 87. Minute das Traumtor von Sascha Horvath, um die dritte Heimniederlage in Folge abzuwenden. "Zum Glück ist mir einer abgerissen. Nein, Spaß beiseite, Wir können stolz sein, das 2:2 noch geholt zu haben", sagte Horvath. "Da war ein bisschen Wut dabei beim 2:2."

Denn der LASK war das bessere Team gewesen und lag trotzdem ab der 83. Minute mit 1:2 zurück: Beim 1:1 kam Filip Stojkovic beim Pass in die Tiefe Manuel Polster nicht hinterher (61.), beim 1:2 gewann Marvin Martins nach einem Freistoß das Kopfballduell gegen Rene Renner (83.).

LASK-Torschütze Sascha Horvath Bild: APA/Reinhard Eisenbauer

"Wir haben zwei Fehler gemacht, die Austria hat sie gnadenlos ausgenützt", sagte Kühbauer. Das Stemmen gegen die Niederlage nahm er als positiven Aspekt mit: "Das war sehr wichtig, zurückzukommen und zu zeigen, dass wir einen Rückstand aufholen können. Wir hätten gewinnen müssen, aber der Fußball ist so, deshalb müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein." Zwiegespalten war auch Peter Michorl, der den Pass in den Strafraum gespielt hatte, in dessen Folge der Elfmeter gepfiffen wurde. "Wenn man in der 83. Minute 1:2 zurückliegt, ist es ein gewonnener Punkt. Mit dem Auftritt nach der Pause hätten wir mehr verdient gehabt", sagte er. "Die Austria hat zwei Mal auf das Tor geschossen. Wir müssen endlich einmal zu null spielen."

Im Cup gegen Klagenfurt

Das 2:2 war das drittletzte Bundesliga-Match in Pasching, ehe der LASK 2023 in der neuen Arena auf der Gugl einzieht. Ein Bonus-Spiel erhielt das Waldstadion gestern: Die Athletiker bekamen bei der Viertelfinalauslosung des ÖFB-Cups Klagenfurt als Gegner zu Hause. Gegen die Kärntner hat der LASK in der laufenden Saison sowohl zu Hause als auch auswärts mit 3:1 gewonnen. Kühbauer: "Das Heimspiel ist eine gute Geschichte, aber es ist noch weit weg." Das Spiel wird am 3., 4. oder 5. Februar stattfinden.

Eine gute Geschichte abseits des Fußballs wurde in der Halbzeitpause geschrieben: Markus, ein Fan aus Wels, machte über das Stadionmikrophon einen Heiratsantrag. Die Welle rauschte über die Nordtribüne, als seine Zukünftige mit "Ja" geantwortet hatte. "Nein" sagte danach die Austria hingegen zum Heimsieg des LASK.