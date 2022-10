Christian Waldhör hat die Liebe zu den Athletikern geerbt. Sein Vater ist als LASK-Chronist bekannt, als Sprecher der Initiative Schwarz-Weiß nimmt der Sohn den schwarz-weißen Ball auf. „Wir sind der Überzeugung, dass unsere Arbeit langfristig für den LASK positiv ist, weil jeder Verein, der etwas auf sich hält, seine eigene Identität in den Mittelpunkt stellt. Wir hoffen, dass wir einen gemeinsamen Weg mit dem LASK finden.“ Im Interview erklärt er den Hintergrund der Aktion, deren Spruchbänder dem LASK vorgelegt und vom Klub genehmigt wurden.

Warum wurde die „Initiative Schwarz-Weiß“ im Sommer 2021 gegründet?

Der LASK hat seit 2019 BWT als Sponsor. Wir haben das damals sehr positiv aufgefasst, weil es ein regionaler Sponsor ist, der sich in einem sehr positiven Geschäftsfeld bewegt. Wir haben dann gesehen, spätestens während Corona, als der LASK diese zwei Europacup-Heimspiele in den Sponsorenfarben bestritten hat, nämlich gegen Tottenham und Antwerpen, dass der Einfluss ein Ausmaß annimmt, das für uns bedenklich war. Das war dieser Schritt, den der LASK gesetzt hat, bei dem wir gesagt haben, das können wir nicht mehr mittragen, da müssen wir etwas Gebündeltes dagegen tun. Davor hat es vereinzelte Proteste gegeben, wir wollten diese Proteste bündeln.

Aus wie vielen Personen besteht die Intiative und wie ist sie innerhalb der Fanszene vernetzt?

Zu Beginn waren es vier, fünf Leute, die sich zusammengefunden haben, die das Go gehabt haben von der restlichen Fanszene und vielen Fanklubs. Je mehr Leuten wir davon erzählt haben, umso mehr haben sich angeschlossen. Jetzt haben wir einen Kreis von acht bis zehn Leuten, der die tägliche Arbeit macht, und einige Helfer. Diese Leute sind auf allen Tribünen vertreten, auf der Ost, auf der Süd, auf der Nord sowieso.

Tragen die Fanklubs die Anliegen mit?

Von allen Fanklubs, die man so kennt, stehen 95 Prozent hinter dem Ziel der Initiative – und wenn nicht hinter allem, dann sagen sie zumindest, dass sie es verstehen, aber für sie die Grenze noch nicht erreicht ist. Wenn man aber jetzt nicht dagegen tut, wer weiß, was in drei, vier Jahren ist.

Als die Initiative im Sommer gegründet wurde, hat sich LASK-Präsident Siegmund Gruber im OÖN-Interview zu den Forderungen geäußert. „Ich habe von dieser Initiative gehört und finde die Inhalte gut“, hat er damals gesagt. „Der LASK hatte noch nie einen Namenssponsor und solange ich Präsident bin, werden wir auch keinen haben.“ Auch zu den Dressen hat er Stellung genommen: „Die Farben unserer Dressen sind Schwarz-Weiß. Dass irgendwann einmal im Europacup oder als Alternativtrikot in anderen Farben gespielt wird, ist weltweit auch bei anderen Traditionsvereinen wie Schalke oder dem FC Barcelona üblich.“

Dazu kann man sagen, dass diese Alternativtrikots in allen Fällen nichts mit den Farbe eines Sponsors zu tun haben und damit wirklich als Alternativtrikots benutzt werden – nämlich dann, wenn es farblich nicht anders geht. (Anm.: Sturm Graz spielte zuletzt gegen Salzburg ohne farbliche Notwendigkeit in blau, der Farbe des Hauptsponsors. Es war die vierte Partie der Saison in blauen Dressen, Proteste gibt es keine.) Beim LASK kann der Sponsor durchaus darauf Wert legen, dass, oder wie oft der LASK in diesen Farben spielen sollte. Wir haben im Sommer vermutet, weil der LASK ja nicht im Europacup vertreten ist, dass dafür im Cup öfter in rosa gespielt wird. Das ist eingetreten: Der LASK hat in Imst und in Wien gegen den FAC in rosa gespielt, obwohl es anders auch möglich gewesen wäre – das ist für uns der große Unterschied.

Der LASK bietet einem Sponsor, dem natürlich eine Gegenleistung zusteht, eine Fläche bei ausgewählten Spielen. Provokant gefragt: Wenn der LASK sechs Mal pro Saison in rosafarbenen Dressen spielt – wo ist das Problem?

Für uns ist jeder Auftritt in rosa einer zu viel, weil sich der LASK damit zu einem gewissen Grad selbst aufgibt. Wir sind der Überzeugung, dass der LASK viel Geld liegen lässt, weil er nicht auf die eigene Tradition schaut. Wenn man nach Wien oder nach Graz schaut – auch wenn dort nicht alles richtig läuft: Die wissen, wie man mit der eigenen Geschichte umgeht und wie man damit Geld auf Dauer in die Kassa spülen kann. Wir sind der Überzeugung, dass es langfristig für den LASK besser ist, die eigenen Traditionen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Ein selbstbewusster LASK tritt eben nicht in Sponsorenfarben auf, weil es langfristig für den Verein und das Bild im ganzen Land besser wäre, wenn er sich auf die eigene Geschichte besinnt. Sponsoren dürfen, sollen und müssen Partner sein, das ist für uns ganz klar. Sie haben das Recht, beim LASK einen Platz zu finden. Für uns geht es halt darum, dass mit diesen Dressen, die nur ein Symptom für eine generelle Entwicklung sind, die rote Linie überschritten ist. Damit wird so viel aufgegeben, was den LASK eigentlich ausmacht. Wenn BWT die Bandenwerbung macht, Sponsorenabende macht, Sponsorenpakete, die es auf der ganzen Welt gibt, macht und diese ausweitet, ist das kein Problem. Die Dress ist ein Schritt zu viel. Andere Vereine schaffen es, Sponsoren, Erfolge und Tradition unter einen Hut zu bringen.

Vor den rosafarbenen Anteilen waren die Ärmel der Dress gelb. Wieso gab es damals keine Proteste?

Die Fanszene, die sich rund um die Landstrassler in den vergangenen Jahren etabliert hat, hat sich sehr lange in einer Selbstfindungsphase befunden. Da ist es darum gegangen, dass man rassistische Tendenzen aus dem Stadion bringt, dass man den Support auf ein akzeptables Niveau bringt, und so weiter. Wir dürfen uns selbstkritisch eingestehen, dass die Zeit mit den Trainern Oliver Glasner und Valerien Ismael sportlich dermaßen erfolgreich war, dass wir uns blenden haben lassen. Die gelben Ärmel haben dadurch nicht die großen Proteste ausgelöst. Im Nachhinein gesehen haben wir verabsäumt, diesen Schritt zu gehen.

Angenommen, der LASK nimmt eine andere alternative Farbe – diese hätte auch nichts mit der Tradition zu tun, und der Klub würde auch einem Sponsor keine Fläche geben. Wäre das besser?

Wenn es kein Geld einbringt, wäre rot die einfachste und logische Lösung, weil rot seit 1919 im Wappen des LASK enthalten ist, vom Land Oberösterreich genommen. Es gibt Gesänge, in der die Farbe rot vorkommt, das L vom LASK im Logo ist rot. Es ist das Urziel eines Vereins, seine eigenen Farben zu repräsentieren. Es ist für uns sehr wichtig, dass der LASK sich selbst treu bleibt. Selbstbewusstes Auftreten geht nur dann, wenn ich selbst immer im Mittelpunkt bleibe und nicht einen Sponsor diesen Mittelpunkt einnehmen lasse. Wir sehen, dass Jahr für Jahr mehr eingefärbt wird. Vergangenes Jahr waren es die Betreuerleiberl, dieses Jahr sind es die Einlaufkinder, was für uns ein Stich ins Herz ist. Damit kommt jedes Mal ein Schwung von 20 Kindern mit dieser rosafarbenen Dress in die Vereine zurück. Deren erste Dress, an die so viele Kinder wunderschöne Erinnerungen haben, ist bei denen in der Sponsorenfarbe.

Wie kann ein Kompromiss aussehen?

Man kann vielleicht überlegen, ob man es zeitlich begrenzt, so in etwa, in fünf Jahren muss das weg sein. Dafür würde es Kommunikation mit dem Verein benötigen. Es ist schwierig, einen Kompromiss zu finden. Wir sehen uns nicht in der Lage, von unseren Grundforderungen abzugehen, weil wir als Fans im modernen Fußball sowieso schon so viele Kompromisse eingehen, die wir eingehen haben müssen, sonst könnten wir uns im Bereich des Profifußballs nicht mehr bewegen. Die Grundwerte, die bei 99 Prozent der Vereine auf der ganzen Welt da sind – die Farben, das Wappen, die Name –, die müssen immer gegeben sein, damit wir dieses Identifikationspotenzial des LASK, noch erhalten sehen.

Genau das hat der LASK in einer Statutenänderung erst im April festgeschrieben: „Dem Klubabzeichen dürfen keine Werbeaufschriften beigesetzt werden.“ Dazu bedürfen nun sämtliche Beschlüsse, die sich auf Name, Wappen und Farben beziehen, einer Zustimmung sämtlicher Mitglieder des Vereins.

Die Statutenänderung ist eine super Sache. Das war ein Schritt auf die Fans zu, das stimmt. Wir haben sie aber auch nur über Dritte erfahren, was zeigt, wie die Kommunikation abläuft. Es wäre wichtig, dass ein offener Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Wir erleben, dass der Verein mit uns selten das Gespräch sucht.

Die Proteste erregen Aufsehen. Besteht nicht die Gefahr, dass man einen Sponsor vergrämt oder potenzielle neuen Sponsoren abschreckt?

Natürlich wollen wir BWT nicht als Sponsor vertreiben. Wenn wir jetzt sagen, dass wir zum Beispiel fünf Spielen in rosafarbenen Dressen akzeptieren, machen wir uns aber selbst unglaubwürdig. Wir sehen die Gefahr, dass der LASK einen Schritt weitergeht, wenn wir nicht ständig sensibilisieren.

Präsident Siegmund Gruber verspricht die Erhaltung von Name, Farben und Wappen, die Statuten werden dahingehend geändert. Trotzdem zweifelt die Initiative. Wie kann man das Vertrauensverhältnis gestärkt werden?

Wir wären jederzeit bereit, mit Entscheidungsträgern im Verein zu sprechen – auf Augenhöhe – wie wir diese Situation auflösen können.

Wie wird die Aktion gegen Wolfsberg aussehen?

Die Aktion ist von der Fanszene ausgegangen, die konkrete Idee ist von Fans von der Südtribüne gekommen. Wir werden nach 19:08 Minuten für eine Minute Spruchbänder im Stadion in die Höhe halten. Die Spruchbänder wurden großteils bei Terminen in der Fanbude gemalt. Sie wurden beim Verein angemeldet, sie sind alle genehmigt worden. Im Cup gegen den FAC kamen die Fans erst nach 19:08 Minuten in ihren Sektor.

Im Cup gegen den FAC kamen die Fans erst nach 19:08 Minuten in ihren Sektor. Der Protest richtet sich nicht gegen die Mannschaft, doch sie muss auf die Unterstützung verzichten. Schadet man damit nicht dem LASK?

Das große Ganze ist wichtiger. Es geht nicht um einen Sieg oder eine Niederlage, sondern, dass der LASK auch in 50 und 100 Jahren erhalten bleibt, wie wir ihn kennen und lieben gelernt haben.