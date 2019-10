"Fußballmärchen LASK" lautete die Überschrift einer Diskussion, zu der am Donnerstagabend die Studentenverbindung Maximiliana Linz in den Hörsaal 15 der Kepler-Uni lud. Auf dem Podium spielten ÖFB-Präsident Leo Windtner und LASK-Boss Siegmund Gruber den Doppelpass und erzählten keine Märchen, als sie markante Strukturprobleme des heimischen Fußballs ansprachen. Die beiden (Stadion-)Bauherren in spe bildeten dabei eine Art geistige Bruderschaft.