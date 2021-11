Vom nebligen Oberösterreich in die Sonne: 22 Grad zeigte das Thermometer, als der LASK gestern in Israel landete. Richtig heiß wird es heute im Bloomfield-Stadion werden, wo die Athletiker gegen Tabellenführer Maccabi Tel Aviv im direkten Duell um den Gruppensieg in der Europa Conference League spielen (21 Uhr, Sky). "Es ist ein Endspiel", sagte Trainer Andreas Wieland.