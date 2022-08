Anfangs bot Gent dem LASK nur etwas mehr als die Hälfte der 1,5 Millionen Euro an Ablöse für Hyun-seok Hong. Die Verhandlungsposition der Athletiker stärkte, dass der Südkoreaner in allen bisherigen Saisonspielen in der Startelf stand – vielleicht auch wegen der Sperre von Peter Michorl. Sportdirektor Radovan Vujanovic spielte den Trumpf aus und machte ein Millionen-Geschäft aus dem Transfer. Es ist nur ein Beispiel, wie der frühere Torjäger für den LASK zu einem perfekten Abschluss kam.