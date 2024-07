Wie sich der LASK im Testspiel auf Entrup vorbereitete

40 Minuten, nachdem der LASK den Transfer von Maximilan Entrup bestätigt hatte, testeten die Athletiker bereits, wie sie mit dem ÖFB-Teamstürmer spielen könnten: Während bei einem 4-2-3-1 wie am Ende der vergangenen Saison nur ein Mittelstürmer ein Leiberl gehabt hätte, schaffte Trainer Thomas Darazs Platz für einen zweiten Stürmer - wobei in der LASK-Offensive sehr viel Bewegung war: Teils spielte Adil Taoui vor der Pause um Mittelstürmer Marin Ljubicic, teils griffen die Linzer mit einerm Dreiersturm an, den Robert Zulj komplettierte. Der Kapitän erzielte auch das 1:0 (9.). Vorlagengeber Florian Flecker traf zum 2:1 selbst (30.).

In der Defensive war hingegen mit einer Dreier-/Fünferkette alles klar. Auf der rechten Seite gefiel Kevin Lebersorger, eigentlich als Zugang für die Amateure gedacht, erneut. Im defensiven Mittelfeld teilten sich Branko Jovicic und Valon Berisha die Laufwege.

Die Sascha Horvath und George Bello fehlten angeschlagen. Nach der Pause kamen nach und nach Spieler der Amateure in die Partie, für den linken Verteidiger Batuham Peker war die Bewährungschance nach einer Viertelstunde wegen einer Verletzung schon wieder vorbei. Für ihn kam Jakob Wanker in die Partie - es war der zweite Einsatz des 16-Jährigen in der Vorbereitung.

"Speziell mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, so stell ich mir unser Spiel in der Saison vor. Wir waren viel in der gegnerischen Hälfte, haben nach Ballverlusten schnell den Ball zurückerobert", sagte Darazs. "In der zweiten Halbzeit haben wir nach den Wechseln kurz den Faden verloren. Die vielen jungen Spieler haben das Spiel dann wieder in unsere Richtung gedreht und Stabilität reingebracht.“

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK 1:7 (1:1)

Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.)

1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone

2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker)



Tore: Safin (84.), Ilie (41.)

1. Halbzeit: Lawal; Bogarde, Stojkovic, Smolcic, Lebersorger; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Flecker, Ljubicic

2. Halbzeit: Polster, Bogarde (63. Wimhofer), Stojkovic (63. Ziereis), Smolcic (63. Pursall), Lebersorger (63. Peker); Horvath (63. Safin), Berisha; Usor (63. Pintor), Taoui, Flecker (63. Copado); Kone

Tore: Zulj (9.), Flecker (30.); Cermak (12.), Sigut (57.)

LASK: Lawal (59. Polster); Lebersorger (46. Bogarde), Wimhofer (59 . Stojkovic ), Ziereis (59. Pursall), Smolcic (46. Peric), Flecker (46. Peker/63. Wanker); Jovicic (59. Usor), Zulj (59. Copado), Berisha (59. Safin); Ljubicic (59. Kone), Taoui (46. Pintor)

(Tur) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

Freitag, 26. Juli, 18 Uhr | ÖFB-Cup, 1. Runde, Ried, Klaus-Roitinger-Stadion: Gurten - LASK

Samstag, 3. August, 17 Uhr: Bundesliga, 1. Runde, Profertil-Arena: Hartberg - LASK

Bisherige Transfers

Zugänge: Maximilian Entrup (Hartberg), Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

