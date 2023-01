Wie man ohne Abo bei der Stadioneröffnung des LASK dabei sein kann

4500 LASK-Fans haben sich mit dem Kauf eines Abos ihren Platz beim Eröffnungsspiel der neuen Heimstätte schon gesichert. Das sind schon jetzt um 50 Prozent mehr als in Pasching verkauft wurden.

Genau einen Monat vor dem Ankick gegen Lustenau (24. Februar) beginnt die nächste Phase der Vorverkaufs: Der LASK bietet einen Doppelpack für die ersten beiden Heimspiele in der Raiffeisen-Arena an - also auch für den Schlager gegen Salzburg am 12. März.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Gutschrift für ein Abo

Wer durch die beiden Partien auf den Geschmack gekommen ist, dem wird der Preis für das Kombi-Ticket bei Erwerb eines Abos gutgeschrieben. Zu erstehen sind die Eintrittskarten im Online-Ticketshop des LASK, in der LASK-Geschäftsstelle in Pasching und im Hypo-LASK-Corner auf der Linzer Landstraße.

Mehr zum Thema LASK LASK LASK-Arena wird früher als geplant eröffnet LINZ. Der LASK hat den Ankick in der neuen Raiffeisen-Arena vorverlegt. Unter dem Motto „Ladies first“ wird am 19. LASK-Arena wird früher als geplant eröffnet

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.