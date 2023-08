 Wie der LASK  die Schritte zur  Trendwende setzte

Was eine starke Leistung ändern kann: gute Laune bei Florian Flecker, Ibrahim Mustapha und Robert Zulj

So schnell kann es gehen: Nach dem 2:1 des LASK im Play-off-Hinspiel der Europa League gegen Zrinjski Mostar war die Kritik der Fans an Trainer Thomas Sageder noch laut gewesen, das 2:0 gegen Austria Wien nach einer überzeugenden Leistung ließ sie (fast) verstummen. Die Spielweise erinnerte an die erfolgreichen Zeiten: Unermüdlich wurden die Wiener über das gesamte Feld gejagt, gemeinsam wurde leidenschaftlich um jeden Ball gekämpft.