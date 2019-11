Werner: "Schaffen wir das, wäre das ein Meilenstein"

Schreibt der LASK heute in Trondheim sein Wintermärchen? Bei einem Auswärtssieg in der Fußball-Europa-League beim punktelosen Schlusslicht der Gruppe G (21 Uhr, Puls 4, Liveticker auf nachrichten.at) könnten die Athletiker nach dem Schlusspfiff den vorzeitigen Aufstieg in die Runde der letzten 32 feiern – wenn Sporting gleichzeitig gegen Eindhoven gewinnt. "Schaffen wir das, wäre das ein Meilenstein", sagte Vizepräsident Jürgen Werner.

Es dämmerte bereits, als der LASK gestern um 15 Uhr nach 2:20 Stunden Flug in Trondheim landete. "Vorsicht, Rutschgefahr!", sagte die Stewardess vor dem Aussteigen. Sie bezog sich auf die vereiste Gangway. Zum Anstoß werden heute minus drei Grad und leichter Schneefall erwartet, das Pflaster vor dem Lerkendal-Stadion war schon gestern ein Eislaufplatz. Geschmolzen sind drinnen schon einige Favoriten: Real Madrid (1997, 2:0), Bayern München (2000, 1:1), Juventus (2001, 1:1), Inter Mailand (2002, 2:2) und Arsenal (2004, 1:1) reisten sieglos aus Norwegen ab.

Eiskalt will heute der LASK bleiben. "Wir haben uns eine super Ausgangsposition geschaffen. Die wollen wir durch eine Topleistung vergolden", sagte Trainer Valérien Ismaël. "Wer in der Europa League überwintern will, muss Rosenborg schlagen. Die Umstände werden uns nicht beeinflussen." Gestern gewöhnten sich die Spieler beim Abschlusstraining an Temperatur und den eisigen Wind. Peter Michorl: "Die Kälte darf man nicht unterschätzen."

Kampf gegen die "böse Null"

Was dem LASK in die Karten spielt: Für das bereits ausgeschiedene Rosenborg steigt am kommenden Sonntag das viel wichtigere Spiel. Der entthronte Meister muss in der letzten Runde der norwegischen Ganzjahresmeisterschaft gegen Ranheim gewinnen und auf eine Niederlage von Odd in Haugesund hoffen, um noch den Sprung in die Europa League zu schaffen. Trainer Eirik Horneland könnte einige Leistungsträger schonen. Für Ismaël wird die Aufgabe dadurch nicht leichter: "Ich kenne keinen Profi, der mit null Punkten nach der Gruppenphase dastehen will." Genau das sprach Rosenborgs Kapitän Mike Jensen an: "Wir wollen unbedingt vermeiden, dass am Ende die böse Null steht." Er erinnerte an die vergangene Saison: Da holte Trondheim im letzten Gruppenspiel in Leipzig den einzigen Punkt (1:1). Jensen: "Das Unentschieden dort hat uns sehr viel bedeutet."

Eine Million Euro Übergepäck

Rosenborg hält einen Europa-League-Rekord: Kein Klub kassierte mehr Niederlagen. Das 0:1 in Linz war die 22., fügt der LASK heute die 26. zu, könnten die Athletiker mehr als eine Million Euro Übergepäck aus Trondheim mitnehmen: 540.000 Euro für den Sieg und weitere 500.000 Euro für den Einzug in die Gruppenphase, wenn Sporting mithilft. Bei jeder anderen Konstellation geht es am 12. Dezember im Linzer Stadion gegen die Portugiesen um den Aufstieg. "Wir beschäftigen uns nur damit, was wir selbst in der Hand haben – und das ist unser Spiel", sagte Kapitän Gernot Trauner. Den Stand in Lissabon will Ismaël nicht wissen. "Wenn es passiert, werden wir das rechtzeitig erfahren." Auch die Kälte lässt ihn kalt: "Ich brenne von innen."

