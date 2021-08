Wer ist die Nummer eins in Fußball-Oberösterreich? Vor dem Lokal-Duell am Sonntag in Ried (Josko-Arena, 17 Uhr) liegt die SV Guntamatic Ried in der Fußball-Bundesliga einen Punkt vor dem LASK – und will auch nach den 90 Minuten vor dem Rivalen stehen.