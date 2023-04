Welches Gesicht zeigt Salzburg gegen den LASK?

Bei Salzburg hängt der Haussegen schief. Unmittelbar nach dem glücklichen 3:3 am vergangenen Wochenende zu Hause gegen Austria Wien versammelte sich die Klubführung in der Kabine, Sportchef Christoph Freund hielt eine Brandrede, um die Sinne zu schärfen. Der Meister baute zwar durch die Niederlage von Sturm Graz beim LASK (1:2) die Tabellenführung auf vier Punkte aus, richtig überzeugend waren die Auftritte aber schon länger nicht.

Trainer Matthias Jaissle forderte gegen die Linzer "ein anderes Gesicht" seiner Mannschaft gegen einen "sehr, sehr guten LASK": "Sie spielen einen extrem mutigen und offensiven Fußball und versuchen, den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen. Das werden sie bei uns sicher auch versuchen." Der Sieg gegen Sturm Graz zeige, dass "sie Top-Mannschaften Paroli bieten und auch schlagen können".

Ausgleich in der Nachspielzeit

Die Bilanz spricht klar für Salzburg, das in den jüngsten zehn Bundesliga-Duellen mit den Linzern ungeschlagen blieb (acht Siege, zwei Unentschieden), ein weiteres Warnsignal dürfte aber die Erinnerung an das letzte Heimspiel gegen den LASK sein: Im Oktober vergangenen Jahres bewahrte Verteidiger Oumar Solet die Hausherren erst in der letzten Minute der Nachspielzeit vor einer Niederlage und wahrte damit die Serie von mittlerweile 38 ungeschlagenen Heimspielen in der Liga in Folge. Viel lieber erinnert sich Jaissle an das jüngste Aufeinandertreffen vor rund einem Monat. "Wir haben in Linz ein sehr gutes Spiel gezeigt, daran wollen wir anschließen", sagte der 35-jährige Deutsche den 2:0-Erfolg.

Stojkovic fehlt gesperrt

"Unser Ziel ist es, etwas mitzunehmen", sagte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. "Dafür braucht du in Salzburg einen Top-Leistung, hohe physische Präsenz und den Mut, nach vorne zu spielen. Wenn alle Spieler, von der Startelf bis zur Bank, einen wirklich guten Tag haben, ist etwas möglich.“ Nicht dabei sein werden der gesperrte Verteidiger Filip Stojkovic sowie die verletzten Philipp Wiesinger und Thomas Goiginger.

