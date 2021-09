Heute spielt der LASK in der Europa Conference League in Klagenfurt gegen Maccabi Tel Aviv. Erbaut wurde das Stadion einst von der Porr AG, die gestern auch den Zuschlag zum Bau des neuen LASK-Stadions erhalten hat. Der Spatenstich findet am 9. Oktober statt. Laut Verträgen soll die Raiffeisen-Arena ab 10. Februar 2023 – also dem Beginn der Rückrunde der Saison 2022/23 – bespielbar sein.