"Das bleibt für immer. Das kann uns niemand mehr wegnehmen." LASK-Trainer Valérien Ismaël wusste nach dem Gruppensieg in der Europa League durch das 3:0 gegen Sporting Lissabon gar nicht, mit welchen Superlativen er seine Gefühle beschreiben sollte. "Was wir geleistet haben, ist einfach unglaublich. Wir werden das erst in ein paar Jahren begreifen. 13 Punkte in einer Gruppe mit Eindhoven und Sporting – das ist unglaublich für einen Verein wie den LASK."

Mit dem Gruppensieg habe man "Historisches geleistet", meinte Peter Michorl, Ismaël begann seine Lobrede mit den Fans: "Es war ein großartiger Abend auf der Gugl. Die unglaubliche Stimmung ist eine Stärke von uns." Er dankte den Mitarbeitern und seinen Spielern: "Ich bin unglaublich dankbar und stolz, Trainer dieser Mannschaft zu sein." Nicht zuletzt sprach er von einem schwierigen Jahr für seine Familie, ohne näher darauf einzugehen. "Durch den LASK haben wir das gut überstanden."

Der LASK feierte gemeinsam mit den euphorischen Fans den Gruppensieg. Bild: APA

Bild: APA

Auslosung am Montag

Am Montag bekommt der LASK den Gegner im Sechzehntelfinale zugelost. "Die Reise ist noch nicht zu Ende. Für die Spieler geht es nicht darum, welchen großen Namen wir ziehen. Sie möchten weiterkommen", erzählte Vizepräsident Jürgen Werner. "Das müssen wir uns auch zutrauen, immerhin sind wir Gruppenerster geworden." Michorl ist wunschlos: "Im Sechzehntelfinale werden wir wieder der Außenseiter sein, aber im Fußball ist viel möglich." Ismaël zitierte Brügge-Trainer Philippe Clement, der mit seinem Team den LASK im Champions-League-Play-off bezwang: "Er hat gesagt: Wir sind wie ein Tornado. Dann schauen wir, was noch steht. Wir wollen auch im Februar wieder wirbeln."

Mögliche LASK-Gegner

Durch den Gruppensieg ist der LASK bei der Auslosung des Sechzehntelfinales am Montag in Nyon gesetzt. Im Hinspiel am 20. Februar 2020 treten die Athletiker auswärts an, im Rückspiel eine Woche später haben sie Heimrecht. Die möglichen Gegner:

Die schlechteren vier Gruppendritten der Champions League:

FC Brügge

Olympiakos Piräus

Schachtar Donezk

Bayer 04 Leverkusen

Die Gruppenzweiten der Europa League:

APOEL Nikosia

FC Kopenhagen

FC Getafe

CFR 1907 Cluj

Eintracht Frankfurt

Glasgow Rangers

Ludogorez Rasgrad

VfL Wolfsburg

AS Rom

Wolverhampton

AZ Alkmaar

