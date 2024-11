Was Kapitän Robert Zulj beim LASK fehlt

"Wir müssen das schnell abschließen", sagte LASK-Trainer Markus Schopp nach dem 0:0 in der Fußball-Conference-League gegen Cercle Brügge enttäuscht. Was am Sonntag im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga gegen Altach (14.30 Uhr) besser werden muss, war offensichtlich und hatte auch mit Abschließen zu tun – es fehlte dem Trainer "dieser unbändige Wille, dieses Tor, egal wie" zu erzwingen.