Was beim Debüt von Jerome Boateng für den LASK auffiel

Das Debüt von Jerome Boateng für den LASK dauerte nur ein paar Minuten. Beim 0:1 in der Fußball-Bundesliga gegen Salzburg half er in der Schlussphase vergeblich mit, den Ausgleich zu erzwingen. Was für die Athletiker im Gesamten galt, stimmte auch für den 35-Jährigen alleine: Es waren gute Ansätze zu sehen – gewinnbringend waren sie aber nicht.