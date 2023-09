Warum Peter Michorl beim LASK kein Leiberl mehr hat

Als der LASK zum heutigen Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga nach Klagenfurt (17 Uhr) aufbrach, saß Peter Michorl nicht im Bus. Der Mittelfeldspieler, der in 343 Pflichtspielen für die Athletiker am Ball war, hat kein Leiberl mehr und steht auch nicht im 25-Mann-Kader für die Europa League. "Ich habe mit Peter vereinbart, dass wir dazu kein Statement abgeben. Das wäre kontraproduktiv. Wir wollen keinen Fehler machen", sagte Josef Michorl, Onkel und Berater des 28-Jährigen.