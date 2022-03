Warum LASK-Legionäre zu Zuschauern werden

Beim LASK gab es gestern schon vor dem Anpfiff des Achtelfinal-Hinspiels in der Europa Conference League bei Slavia Prag einen Gewinner: Zugang Oumar Sako war erstmals dabei. Die Athletiker haben mit dem 25-jährigen Ivorer eine zusätzliche Alternative – aber auch ein Problem mehr.

Ob es der Verteidiger wie bei der gestrigen Partie (bei Druckbeginn dieser Ausgabe im Gange) am Sonntag zum Auftakt der Qualifikationsgruppe der Bundesliga gegen Tirol (14.30 Uhr) erneut in den Kader schafft, hängt nicht allein von seinen Leistungen ab. In Prag waren mit James Holland, Jan Boller, Hyun-seok Hong, Filip Twardzik, Keito Nakamura und Yannis Letard sechs weitere Legionäre dabei – in der Bundesliga dürfen es insgesamt nur sechs sein, wenn der LASK in den Österreicher-Topf greifen will. Weil gegen Tirol wohl der gestern nicht spielberechtigte Branko Jovicic wohl zurückkehrt, müssen zwei Legionäre auf die Tribüne, sobald Petar Filipovic wieder einsatzfähig ist, sogar drei.

600.000 Euro für Ried

Fast fünf Millionen Euro aus den TV-Geldern werden an die Klubs ausgeschüttet, die die Anforderungen erfüllen – aufgeteilt in drei Phasen: Die erste lief bis zur elften Runde, die zweite bis zum Ende des Grunddurchgangs, am Saisonende wird zum dritten Mal abgerechnet. Nur Meister Salzburg nimmt traditionell darauf keine Rücksicht und setzt die 25 Legionäre im Kader nach Belieben ein.

Ried darf mit 600.000 Euro aus dem Österreicher-Topf rechnen, beim LASK wird es etwas weniger sein. Zum Vergleich: Jeder einzelne der fünf Siege der Schwarz-Weißen in der Europa Conference League war 500.000 Euro wert.

Trotz der neun Legionäre im Kader hat der LASK die Vorgaben stets erfüllt – und wird es auch weiterhin tun. Trainer Andreas Wieland wird von Spiel zu Spiel entscheiden müssen, welche sechs er in den Kader nimmt. Im Herbst musste Wieland noch nicht überlegen, in der Winterpause kamen mit Sako, Twardzik und Jovicic drei Legionäre dazu.

Nakamura kann ausweichen

Verletzungen machten die Nominierung bisher leichter. Filipovic war zuletzt im Oktober einsatzfähig, Sako unterzog sich nach seinem Transfer einer Knieoperation – eine nicht akut notwendige, aber langfristig sinnvolle. Denn der Abwehrhüne war im Winter als Investition für die Zukunft verpflichtet worden. An den Spielstil des LASK gewöhnen kann er sich aber nur, wenn er auch zum Einsatz kommt. Das steht wegen der Konkurrenz in Frage. Nakamura war beispielsweise zuletzt gegen Salzburg (0:0) der Überzählige, der auf der Tribüne Platz nehmen musste. Der Japaner hatte gegen Wolfsberg am vergangenen Sonntag nur deswegen ein Leiberl, weil Jovicic angeschlagen ausfiel.

Nakamura könnte als Kooperationsspieler dem FC Juniors OÖ beim Klassenerhalt helfen, auch Boller wäre spielberechtigt, kommt aber als LASK-Stammkraft nicht in Frage. Beim Zweitligisten sind dazu mit Adam Griger, Metehan Altunbas, Fredy Valencia und Ibrahima Drame vier weitere Legionäre am Ball, die beim LASK gemeldet sind.

Die LASK Legionäre

125 Legionäre sind in der Bundesliga am Ball. Die meisten stehen bei Meister Salzburg unter Vertrag (25), gefolgt von Aufsteiger Klagenfurt (18). Mit nur sechs kommen jeweils Rapid und Altach aus. Die Legionäre des LASK und deren Einsätze in der laufenden Bundesliga-Saison:

Jan Boller (21 Jahre) Deutschland

17 Spiele | 1435 Minuten

James Holland (32) Australien

15 Spiele | 1121 Minuten

Hyun-seok Hong (22) Südkorea

16 Spiele | 799 Minuten

Petar Filipovic (31) Kroatien

8 Spiele | 628 Minuten

Keito Nakamura (21) Japan

12 Spiele | 415 Minuten

Yannis Letard (23) Frankreich

8 Spiele | 209 Minuten

Filip Twardzik (29) Tschechien

3 Spiele | 199 Minuten

Branko Jovicic (28) Serbien

3 Spiele | 143 Minuten

Oumar Sako (25) Elfenbeinküste

0 Spiele

Nakamura (re.) dürfte auch beim FC Juniors OÖ spielen. Bild: GEPA pictures

Exil-Zuschauerrekord in St. Pölten ist sicher

Klagenfurt ist Vergangenheit, am Donnerstag ist St. Pölten das neue Exil des LASK in der Europa Conference League. Im Rückspiel des Achtelfinales weiht Slavia Prag die Ausweich-Heimstätte ein (21 Uhr).

8000 Plätze hat die NV Arena. Diese werden am Donnerstag wohl auch besetzt sein – wenn nicht durch LASK-Fans, dann durch die Anhänger des Gegners. Karten gibt es im freien Verkauf. In jedem Fall wird es bei einem LASK-Heimspiel im Europacup endlich Stimmung geben. Denn in Klagenfurt war sie trostlos gewesen. In den zwei „Heimspielen“ der Qualifikation gegen Vojvodina Novi Sad (6:1) und St. Johnstone (1:1) und in der Gruppenphase gegen Maccabi Tel Aviv (1:1), Alashkert (2:0) und HJK Helsinki (3:0) feuerten jeweils keine Tausend die Athletiker an.