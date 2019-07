Ex-Trainer Oliver Glasner feierte am Sonntag daheim in Riedau mit Familie und Freunden verspätet den neunten Geburtstag seiner Tochter Alina (am Freitag war er als Wolfsburg-Coach beim Trainingslager in Schladming unabkömmlich). Beim Saisonstart der Schwarz-Weißen mit (sponsorbedingtem) rosaroten Anstrich war er am Sonntag in Pasching trotzdem irgendwie allgegenwärtig.