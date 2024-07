Warum der LASK noch lange auf die Rückkehr von Talowjerow warten muss

Es waren ganz besondere Wochen für LASK-Spieler Maxym Talowjerow: Er vertrat sein Heimatland Ukraine bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Im zweiten Gruppenspiel gegen die Slowakei half er mit, den 2:1-Vorsprung bis zum Abpfiff zu verteidigen. Am Ende reichten vier Punkte aber nicht einmal zum dritten Platz in der Gruppe, die Ukraine schied aus.