Während der LASK sich warm schoss, feuerte Gegner Rasgrad den Trainer

Mit dem 4:0 gegen St. Pölten kletterte der LASK nicht nur auf Platz drei in der Fußball-Bundesliga, sondern holte sich mit einer starken Leistung auch Selbstvertrauen für die kommende Aufgabe in der Europa League. Am Donnerstag kommt Ludogorez Rasgrad in die Raiffeisen-Arena (18.55 Uhr) – und bei den Bulgaren herrscht trotz Platz zwei in der Liga Chaos.

Vor dem Ligaspiel gegen Montana (3:1) gab der Klub nach zehn Monaten die Trennung von Trainer Pavel Vrba bekannt – drei Tage nach dem 1:2 zum Auftakt der Europa League gegen Royal Antwerpen. Nicht nur mit den Ergebnissen war die Klubführung unzufrieden, sondern vor allem mit den gezeigten Leistungen, obwohl Rasgrad bei einem Spiel weniger in der bulgarischen Liga nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Lok Plovdiv liegt. Interimistisch wird der Meister wieder von Stanislav Gentschew aufgestellt. Der 39-Jährige, siebenfacher Teamspieler Bulgariens, hatte Ludogorez schon im vergangenen Herbst 18 Spiele lang betreut, bevor Vrba übernahm. Der Tscheche wird bereits als slowakischer Teamchef gehandelt. Zu den Turbulenzen gesellte sich Verletzungspech: Stürmer Higinio Marin brach sich gegen Montana den Knöchel.

Der Trainerwechsel macht die Vorbereitung für den LASK nicht einfacher. Die Athletiker können aber auf die nahezu perfekte Generalprobe gegen St. Pölten aufbauen. "Wir waren mit dem 0:4 noch gut bedient", sagte St. Pöltens Trainer Robert Ibertsberger und verteilte noch mehr Lob: "Es war für uns noch um ein Stück schwieriger dagegenzuhalten als im Cup gegen Salzburg." Gegen den Meister verloren die Niederösterreicher mit 0:2.

LASK-Trainer Dominik Thalhammer gratulierte seiner Elf: "Wir können stolz auf die Leistung sein. Wenn man etwas finden will: Manche Situationen müssen wir noch besser zu Ende spielen." Lukas Grgic erzielte sein erstes Bundesligator, Thomas Goiginger traf beim Liga-Comeback zum Endstand. Nur Johannes Eggestein muss auf seinen ersten Pflichtspieltreffer noch warten. Thalhammer: "Es war nach dem ersten Trainingstag klar, dass er ein Spieler mit hoher Qualität ist. Das Tor wird kommen."

Holland und Renner fraglich

Das Spiel gegen Rasgrad wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Thalhammer hat wenig Hoffnung, dass James Holland und Rene Renner bis Donnerstag fit werden: Holland hatte sich gegen Tottenham eine Verhärtung im Oberschenkel zugezogen, Renner schied nach dem Zusammenprall mit Pierre-Emile Höjbjerg mit Sehstörungen aus.

Eine Woche nach dem Spiel gegen Ludogorez Rasgrad ist der LASK bei Royal Antwerpen zu Gast. Die Belgier stürmten am Sonntag mit dem 3:2 gegen Aufsteiger Beerschot, den Klub von Raphael Holzhauser, an die Tabellenspitze in Belgien.

Artikel von Günther Mayrhofer Redakteur Sport g.mayrhofer@nachrichten.at