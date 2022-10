Wenn am Sonntag der LASK in der Fußball-Bundesliga Wolfsberg empfängt (14.30 Uhr), werden bei Marin Ljubicic beste Erinnerungen aufkommen: Beim 5:1 auswärts traf der 20-Jährige vier Mal. Gegen die Austria (2:2) vergab er allerdings zwei Topchancen.

"Er wird hoffentlich noch öfter vier Tore schießen", sagte Trainer Dietmar Kühbauer. Die Fehlschüsse arbeitete er nicht extra mit seinem Stürmer auf. "Natürlich sagt man, dass er vielleicht mit mehr Ruhe abschließen soll." Es bringe aber nichts, ihn mit Ratschlägen zu überfrachten. "Er hat selbst damit genug zu kämpfen. Er kommt immer wieder zu Chancen, das ist mir noch wichtiger." Unterstützung könnte Ljubicic diesmal wieder von Keito Nakamura bekommen: Nach seiner Fußverletzung liegt es am Japaner, ob er sich fit genug für einen Einsatz fühlt.

Sie sollen am Sonntag Wolfsbergs Abwehr beschäftigen. "Der WAC wird sicher nicht die gleichen Fehler machen wie beim 1:5", sagte Kühbauer. Noch in keiner Bundesligapartie blieben die Kärntner ohne Gegentor, nur Hartberg kassierte mit 29 Gegentoren eines mehr. Bei den jüngsten drei Niederlagen gegen Ried, Sturm Graz und Altach waren es in Summe acht. Auch der LASK haderte gegen die Austria wegen der unnötigen Gegentreffer. "Es hätte mir nicht passieren dürfen", sagte Rene Renner, der gegen Wolfsberg sein 150. Bundesligaspiel bestreitet, über seinen Fehler zum 1:2 in der Austria-Partie. "Ich muss da einfach routinierter agieren."

Spruchband-Aktion der Fans

Nach 19:08 Minuten werden Fans in einer gemeinsamen Aktion Spruchbänder präsentieren. Den Anhängern ist Rosa zu präsent, unter anderem bei der Alternativdress – es ist die Farbe eines großen Sponsors. "Natürlich wollen wir BWT nicht als Sponsor vertreiben. Sponsoren dürfen, sollen und müssen Partner sein, das ist für uns ganz klar. Sie haben das Recht, beim LASK einen Platz zu finden. Für uns geht es darum, dass mit diesen Dressen die rote Linie überschritten ist", sagte Christian Waldhör, Sprecher der "Initiative Schwarz-Weiß". "Wir sind der Überzeugung, dass unsere Arbeit langfristig für den LASK positiv ist, weil jeder Verein, der etwas auf sich hält, seine eigene Identität in den Mittelpunkt stellt. Wir hoffen, dass wir einen gemeinsamen Weg mit dem LASK finden."

Die Spruchbänder wurden dem LASK vorgelegt und alle genehmigt. "Spruchbänder sind ein probates Mittel der Fankultur. Solange die geäußerte Kritik auf einem entsprechenden Niveau daherkommt, spricht für uns nichts dagegen", sagte LASK-Geschäftsführer Andreas Protil. "Fakt ist aber auch, dass unser Präsident (Anm.: Siegmund Gruber) bereits vor geraumer Zeit klipp und klar festgehalten hat, dass der LASK während seiner Amtszeit keinen Namenssponsor bekommen wird und unsere Vereinsfarben Schwarz und Weiß sind." Erst im April waren bei einer Statutenänderung Name, Wappen und Farbe noch besser geschützt worden.