Vor der Europa-League-Kür in Lissabon steht der LASK am Sonntag in der Bundesliga zu Hause gegen Wolfsberg in der Pflicht (Raiffeisen-Arena Linz, 17 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at). "Der WAC ist sicher nicht schlechter als vergangene Saison", sagte LASK-Trainer Dominik Thalhammer.