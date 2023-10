 Vor der Reise nach Toulouse hat der LASK zwei Baustellen

Thomas Goiginger in Wolfsberg wie im Cup in Imst ein Elfmetertor. Es war am Ende zu wenig.

Vor zehn Tagen zeigte der LASK, was in ihm steckt: Beim 1:3 in der Europa League gegen Liverpool führten die Athletiker mit 1:0 und rissen beim großartigen Auftritt die Fans mit. An die Leistungsgrenze kamen die Schwarz-Weißen aber danach in der Bundesliga gegen Hartberg (0:0) und in Wolfsberg (1:2) nicht heran, auch dazwischen im Cup in Imst (3:0) machte sich der LASK selbst die Aufgabe schwieriger als notwendig.