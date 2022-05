Vor 25 Jahren: Das letzte Linzer Derby vor der Fusion

Zwei Wochen davor war die Fusion beschlossen worden. 15.533 Zuschauer waren auf der Gugl dabei. Der blau-weiße Abgesang fand bei freiem Eintritt unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt, man befürchtete Ausschreitungen. Es gab aber nur Tränen beim FC-Linz-Anhang, trotz des 3:0-Sieges.

Die damaligen Präsidenten Franz Grad (FC Linz) und Wolfgang Rieger (LASK) hatten den Doppelpass eingefädelt, durch den die blau-weißen Fans ausgespielt wurden. „Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich liquidiere einen Klub, den das Publikum nicht wollte. Oder ich schaue, dass 250 Jugendliche des FC Linz versorgt werden“, erklärte Grad damals die Gründe für den schnellen Abschluss, der einer Auslöschung des vormaligen SK Vöest gleichkam. „Wäre Franz Grad nicht gewesen, hätte sich der FC Linz wahrscheinlich bereits im Vorjahr aufgelöst“, sagte damals selbst FC-Linz-Manager Jürgen Werner. „Ich bin ein Blau-Weißer durch und durch, über 20 Jahre dabei, dieses Ende tut natürlich sehr weh.“ Der Fusionsklub begann verheißungsvoll – bis Riegers Bank im November 1998 in Konkurs ging. Das brachte auch den LASK an den Abgrund, 2001 stieg der ausgeblutete Klub in die zweite Liga ab.

20 Jahre später schrieb Werner beim LASK bei jeder Erfolgsgeschichte mit, von der man bei der Fusion geträumt hatte. Und die blau-weißen Fans träumen von der Fortsetzung der Derbygeschichte im Herbst 2022 – wenn der von Nachfolgeklub Blau-Weiß Linz angestrebte Aufstieg in die Bundesliga gelingt.