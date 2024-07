Vom LASK in die zweite deutsche Bundesliga

Sanoussy Ba kehrt nach dem Ablauf der Leihe nicht vom LASK zu Leipzig zurück: Der 20-Jährige wechselt zu Braunschweig und unterschrieb beim Zweitligisten einen Vertrag über drei Saisonen.

Das Jahr beim LASK hat sich Ba sicherlich ganz anders vorgestellt: Vor dem leihweisen Wechsel war er noch in Leipzigs Spieltagskader beim Cup-Finale in Berlin gestanden, bei den Athletikern konnte er nie Fuß fassen.

In der Vorbereitung wurde der Außenverteidiger von einer Schulterverletzung gebremst, den Rückstand lief er danach vergeblich hinterher. Den einzigen Bundesliga-Einsatz über die gesamte Spielzeit verzeichnete er in der letzten Runde gegen Salzburg (1:7), in Insgesamt 16 Pflichtspieleinsätzen kam er auf 481 Minuten. Sein einziges Tor erzielte er als Joker in der 2. Cup-Runde in Imst (3:0).

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK 1:7 (1:1)

Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.)

1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone

2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker)



Tore: Karatas (31./Elfmeter); Copado (26.), Flecker (52.), Ljubicic (54.), Smolcic (68.), Taoui (83., 87.), Pintor (90.) 1. Halbzeit: Siebenhandl; Stojkovic, Ziereis, Peric, Mohammad; Horvath, Jovicic; Usor, Zulj, Copado; Kone 2. Halbzeit: Polster; Lebersorger, Wimhofer, Smolcic, Bello; Bogarde, Berisha; Pintor, Taoui, Flecker; Ljubicic (80. Wanker) Dienstag, 2. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Cluj (Rom)

(Rom) Freitag, 5. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Dynamo Budweis (Cze)

(Cze) Donnerstag, 11. Juli, 19.30 Uhr: | Raiffeisen-Arena: LASK - Galatasaray Istanbul (Tur)

(Tur) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

Freitag, 26. Juli, 18 Uhr | ÖFB-Cup, 1. Runde, Ried, Klaus-Roitinger-Stadion: Gurten - LASK

Samstag, 3. August, 17 Uhr: Bundesliga, 1. Runde, Profertil-Arena: Hartberg - LASK

Bisherige Transfers

Zugänge: Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

