Vom LASK in die Niederlande: Galvez vor dem Abschied

Aktuell läuft sich der LASK im Trainingslager in Belek für das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga warm. Tomas Galvez zählte nicht mehr zur Reisegruppe, der Klub teilte hatte mitgeteilt, die Auflösung des Leihgeschäfts mit Manchester City anzustreben. Das dürfte gelingen: Der 19-jährige wird bei Cambuur Leeuwarden zum Medizincheck erwartet. Eine Bestätigung der Klubs steht noch aus.

Beim niederländischen Zweitligisten soll er ebenso leihweise die Saison zu Ende bringen - und mehr Spielpraxis als beim LASK bekommen. In fünf Monaten kam der finnische Nationalspieler auf drei Einsätze in der Bundesliga, sein letztes Profispiel machte er im Cup-Achtelfinale in Voitsberg (2:1). Drei Mal war er für die Amateure in der Regionalliga Mitte am Ball.

Auch bei Tomas Tavares soll die Leihe vorzeitig beendet werden. Der 23-jährige Portugiese, von Spartak Moskau gekommen, ist auch in Belek nicht mehr dabei.

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

