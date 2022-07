Vom Flughafen direkt zum Spiel gegen den LASK

Ab morgen gastiert Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt eine Woche lang in Oberösterreich auf Trainingslager in Windischgarsten. Es ist eine Schlüsselwoche im Hinblick auf die Champions-League, das Supercup-Finale gegen Real Madrid und den Liga-Auftakt gegen den FC Bayern. Gegen Mittag kommt die Maschine mit den Eintracht-Spielern an, ab 15 Uhr steigt gleich der Test gegen den LASK in Pasching.