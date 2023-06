Vier LASK-Talente trainieren bei den Profis mit

"Ich möchte den einen oder anderen jungen Spielern die Chance gehen, dass er bei uns einige Zeit mitrennt", hatte der neue LASK-Trainer Thomas Sageder vor dem Auftakt der Vorbereitung auf die neue Bundesliga gesagt. Luca Wimhofer, Gabriel Zirngast, Stefan Radulovic und Torhüter Lukas Jungwirth haben aktuell die Chance, im Training des Bundesligisten Eindruck zu machen.

Sie fehlten deswegen beim Trainingsauftakt der LASK-Amateure OÖ, bei denen sich weitere Talente vorstellten: Von der LASK-Akademie OÖ rückten die Verteidiger Jonas Ilk und Armin Midzic, die Torhüter Felix Schmiedhuber und Moritz Schrenk sowie Mittelfeldspieler Simon Rumetshofer auf, dazu kommen drei externe Zugänge: Der 20-jährige Torhüter Clemens Steinbauer war vergangene Saison die Nummer eins bei Ligakonkurrent Deutschlandsberg, dazu wurden die Offensivspieler Marco Schabauer (17) und Philipp Haberl (18) aus der Akademie St. Pölten verpflichtet.

Oberleitner wechselte zum GAK

Nicht mehr dabei sind Marco Kadlec, Patrick Plojer und Erwin Softic, deren Verträge ausliefen, sowie Yannick Oberleitner und Enrique Wild: Der Schweizer Wild wechselte zu Leoben, das sich im Rennen um den Aufstieg ganz knapp durchgesetzt hatte, der Deusche Oberleitner geht mit dem GAK auf den Aufstieg in die Bundesliga los.

Torjäger Marco Siverio Toro fehlte beim Trainingsauftakt: Der 28-Jährige bekam Extra-Urlaub, weil er in seiner Heimat Spanien die Geburt seines Sohnes erwartet. Zumindest vorerst wird Adam Griger zurückkehren: Cagliari zog die Kaufoption im Leihvertrag nicht, obwohl der inzwischen 19-jährige Slowake in der Nachwuchsliga Primavera ordentliche Statistiken anschrieb: In 21 Partien gelangen dem Stürmer sieben Tore und drei Vorlagen. Beim Trainingsauftakt fehlte Griger noch. Rechtsaußen Alexander Michlmayr unterschrieb einen neuen Vertrag bis Sommer 2025, die Leihe von Leo Vielgut vom WAC wurde um eine weitere Saison verlängert.

Auftakt gegen Vorwärts Steyr

"Es war toll, die Burschen wieder am Platz zu sehen. Auch wenn es erst Tag Eins der Vorbereitung ist, war sofort zu spüren, dass ein jeder voll mitzieht und die Vorfreude auf die Saison groß ist. Ich freue mich schon auf die inhaltliche Arbeit in den kommenden Wochen", sagte Trainer Patrick Enengl. Der technische Direktor Ralf Muhr legte beim Vizemeister die Latte hoch: "Unser Ziel für die kommende Saison ist es, dass die Mannschaft auf dem Erreichten der letzten Saison aufbaut. Wir wollen die Tugenden, die uns letztes Jahr ausgezeichnet haben, wieder auf den Platz bringen. Dabei bekennen wir uns auch klar zum Weg, unseren Eigenbauspielern das Vertrauen zu schenken." Zum Auftakt der Regionalliga wartet gleich ein Derby: In der ersten Runde (28./29./30.) Juli treten die LASK Amateure OÖ auswärts gegen Zweitliga-Absteiger Vorwärts Steyr an.

Der Kader der LASK Amateure OÖ

Torhüter: Lukas Jungwirth (19), Felix Schmiedhuber (17), Moritz Schrenk (17), Clemens Steinbauer (20)

Lukas Jungwirth (19), Felix Schmiedhuber (17), Moritz Schrenk (17), Clemens Steinbauer (20) Abwehr: Georg Braun (18), Jonas Ilk (16), Tobias Messing (22), Armin Midzic (17), Jordan Philipsky (20), Julian Sams (19), Luca Wimhofer (19), Sebastian Wimmer (29), Moritz Würdinger (21).

Georg Braun (18), Jonas Ilk (16), Tobias Messing (22), Armin Midzic (17), Jordan Philipsky (20), Julian Sams (19), Luca Wimhofer (19), Sebastian Wimmer (29), Moritz Würdinger (21). Mittelfeld: Yanis Eisschill (17), Eduard Haas (20), Robert Martic (21), Elias Prosic (18)Stefan Radulovic (21), Simon Rumetshofer (18), Rocco Vicol (19), Leo Vielgut (22), Gabriel Zirngast (21)

Yanis Eisschill (17), Eduard Haas (20), Robert Martic (21), Elias Prosic (18)Stefan Radulovic (21), Simon Rumetshofer (18), Rocco Vicol (19), Leo Vielgut (22), Gabriel Zirngast (21) Angriff: Adam Griger (Svk, 19), Philipp Haberl (18), Armin Haider (17), Alexander Michlmayr (20), Muhammed Yilgit (18), Marco Schabauer (17), Marco Siverio Toro (Esp, 28)

Die Testspiele der LASK Amateure OÖ

Mittwoch, 5. Juli, 17 Uhr: Dynamo Budweis II - LASK-Amateure OÖ

Samstag, 8. Juli, 17 Uhr: Donaufeld - LASK Amateure OÖ

Dienstag, 11. Juli, 11 Uhr | Laxenburg: Young Violets - LASK Amateure OÖ

Freitag, 14. Juli, 16.30 Uhr: Amstetten - LASK Amateure OÖ

Freitag, 21. Juli, 13.30 Uhr: Liefering - LASK-Amateure OÖ

