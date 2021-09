Verspätung auch bei der Anreise

Der Stadionbau zwingt den LASK im Europacup zum Ausweichen nach Klagenfurt. Spielen die Athletiker auch kommende Saison auf der internationalen Bühne, müssten die Auftritte wegen der Verspätung weiterhin im Exil stattfinden. Heute ist Maccabi Tel Aviv der Gegner – der wohl größte Konkurrent um den Gruppensieg in der Europa Conference League (18.45 Uhr, Sky).

Verspätung riss der LASK gestern auch bei der Anreise auf: Wegen eines Staus kamen die Athletiker eine Stunde später als geplant in Kärnten an. Heute will sich die Mannschaft nicht bremsen lassen. "Die zweiten 45 Minuten gegen die Admira haben gezeigt, wie es gehen kann", sagte Trainer Andreas Wieland. Sein Gegenüber Patrick van Leeuwen hat bekannte Vorgänger: Ex-Salzburg-Trainer Oscar Garcia, Peter Bosz, Paulo Sousa und Jordi Cruyff führten den 23-fachen Meister in den vergangenen zehn Spielzeiten zu den Erfolgen. Bis auf eine Ausnahme war Maccabi Tel Aviv immer im Europacup dabei, 2015 gelang der Einzug in die Champions League.

Die Stärke von Israels Fußball bekam das ÖFB-Team zuletzt beim 2:5 zu spüren. Die Maccabi-Spieler Dan Glazer und Ofir Davidzada wurden dabei von Teamchef Willi Ruttensteiner eingewechselt. "Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann tut sich jeder Gegner schwer gegen uns", sagte Abwehrspieler Dario Maresic.