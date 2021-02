Der LASK machte sich selbst das Leben schwer: Nach einer halben Überstunde zogen die Athletiker mit einem verrückten 5:3 nach Verlängerung gegen Zweitligist Klagenfurt in das Halbfinale des Fußball-Cups ein, in der Wolfsberg der Gegner ist. Beide Bundesligapartien hatte der LASK im Frühjahr in Pasching verloren, und auch gegen Klagenfurt rannten die Schwarz-Weißen ab der fünften Minute einem Rückstand nach – wieder nach einer Standardsituation, die Rusek per Kopf verwertet hatte. Der