Verletzter Ramsebner bis 2022 beim LASK

Seit einem verhängnisvollen Tackling im Hinspiel des Champions-League-Play-offs gegen Basel muss Christian Ramsebner verletzt zuschauen und kann den Kollegen in der Bundesliga und im Europacup nur die Daumen drücken. Vor dem Europa-League-Spiel Eindhoven bekam er einen Tempomacher auf dem Weg zum Comeback in Form eines neuen Vertrags: Der 30-Jährige verlängerte seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison. „Uns ging es auch darum, ihm zu zeigen, dass er ein wichtiger Bestandteil unseres Klubs ist“, erklärte Vizepräsident Jürgen Werner. „Christian hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Führungsspieler auf dem Spielfeld, aber auch zu einer Führungskraft außerhalb des Platzes entwickelt.“

Der Verteidiger weiß diese Geste zu schätzen: „Das ist ein tolles Signal des Vereins an mich, diesen Schritt gerade jetzt, wo ich verletzt bin, durchzuführen. Der LASK ist mir in den letzten viereinhalb Jahren sehr ans Herz gewachsen und wirklich zu meinem Verein geworden.“ Der gebürtige Kirchdorfer kam im Sommer 2015 von Austria Wien zum LASK, der damals noch in der Ersten Liga spielte. Seitdem absolvierte er 140 Einsätze für die Athletiker.

Comeback im Frühjahr

Der 141. wird nach dem Sehnenabriss im Oberschenkel erst im Frühjahr kommen. Mit dem Heilungsverlauf sei Ramsebner „sehr, sehr zufrieden“, in den kommenden Tagen könne er beginnen, locker zu laufen. „Das wäre laut Prognose erst in den kommenden drei bis vier Wochen möglich gewesen. Ich bin guter Dinge, Mitte Jänner ins Mannschaftstraining einsteigen zu können.“ - also rechtzeitig zur Vorbereitung für das Frühjahr.

