Verkehrte Fußball-Welt in Oberösterreich

Es war ein schwieriges Jahr", sagte LASK-Trainer Andreas Wieland nach dem 31. und letzten Pflichtspiel im Herbst. Durch das 3:2 bei der Austria bleibt vor den letzten vier Runden des Grunddurchgangs der Bundesliga im Frühjahr die Meistergruppe zumindest noch in Reichweite. Der Sieg fixierte wohl endgültig, dass er Trainer bleibt. In der siebenten Runde hatte er von Dominik Thalhammer übernommen und das sinkende Schiff stabilisiert. Für einen Platz unter den ersten sechs muss sich nach einem verlorenen Fußballjahr aber vieles ändern.

Verlorene Leitkultur: Mit den Abgängen von Gernot Trauner und Reinhold Ranftl kam dem LASK nicht nur Qualität, sondern auch Mentalität abhanden. Es schlich sich Bequemlichkeit ein – anstatt wie zuvor auf dem Platz und abseits dessen einen Schritt mehr zu machen als notwendig. Es beginnt mit Zusatzschichten in der Kraftkammer und endet bei leistungssportgerechter Ernährung. Die überlegene Fitness, die den LASK einst auszeichnete, wurde schon individuell vernachlässigt.

Verlorene Leistungsträger: Nicht nur Trauner und Ranftl fehlten, auch Marko Raguz kam nach seinem Kreuzbandriss im Herbst nicht auf die Beine. Andreas Gruber ist nach der gleichen Verletzung auf dem Weg zurück. Philipp Wiesinger und Petar Filipovic haben verletzungsbedingt die Hälfte der Spiele versäumt. Dazu kamen zahllose Muskelverletzungen und Corona-Zwangspausen. Im Spiel der Europa Conference League gegen Alashkert blieben etwa nur noch 14 Feldspieler übrig.

Verlorene Identität: Thalhammer wollte den LASK zu mehr Ballbesitz erziehen. Der Kader war auf den Pressingstil ausgerichtet, das Projekt scheiterte. Wieland begann seine Mission, den LASK wieder zur alten Stärke zu führen, mit einer Hypothek: Ballbesitzfußball, auf den die Mannschaft in der Vorbereitung eingestellt wurde, erfordert andere physische Voraussetzungen im Gegensatz zum sprintintensiven Pressing. Die notwendigen Abläufe hatten die Spieler zwar noch im Kopf, die Beine gaben aber die nötigen Wege nicht mehr her. Das erklärt unter anderem die oft großen Unterschiede zwischen zwei Halbzeiten. Der eine Schritt weniger öffnete Lücken in der Defensive.

Verlorene Effizienz: Der LASK erspielte die zweitmeisten Torchancen, die Verwertung war das große Problem. Als einzige Mannschaft blieben die Athletiker ohne Kopfballtor. Die einstige Stärke bei Standardsituationen ist dahin. Die Fehlschüsse kosteten Selbstvertrauen und Punkte.

Verlorenes Händchen: Jeder Zugang hat es in einem kriselnden Team schwer. Von den zehn Neuen war einzig Sascha Horvath ein Gewinn. Der dauerverletzte Christoph Monschein erwies sich als Flop. Dario Maresic fehlte neben Spielpraxis auch die Matchfitness. Der LASK wird mit zumindest einem Verteidiger und einem Stürmer nachbessern. Schlagen die Zugänge ein und werden die Leistungsträger fit, kann in Bestbesetzung der Einzug in die Meistergruppe gelingen.