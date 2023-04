Verkaufsstand verboten: LASK-Fans kritisieren Vereinsführung

Egal ob Ticketpreise oder rosa Trikots - in den vergangenen Wochen lieferten sich die Vereinsführung des LASK und die aktive Fanszene der Athletiker bereits mehrere Dispute. Während die Kicker der Schwarz-Weißen aktuell so erfolgreich wie schon lange nicht auftreten und mit dem Einzug in das neue Stadion eigentlich die Euphorie riesengroß sein müsste, fühlen sich einige LASK-Fans wohl an vergangene Tage zurückerinnert.

Nach dem Heimspiel gegen Sturm Graz (2:1) kamen die nächsten Vorwürfe ans Tageslicht: Der Fanklub 'Landstrassler' veröffentlichte am Montag ein Schreiben, dass den Anhängern - anders als in Pasching - verboten wurde, einen Verkaufsstand im neuen Stadion betreiben zu dürfen. Einen "Protest-Infostand" bezüglich dieser Causa mussten die Fans noch während der Heimpartie gegen die Grazer abbauen. Dabei soll es auch zu Drohungen des Klubs gekommen sein - weshalb sich die Fans in einem Schreiben (siehe unten) nun an die Öffentlichkeit wandten:

Die Aussendung zum Nachlesen:

Servus Schwarz-Weiße!

Beim Heimspiel gegen den SK Sturm Graz haben wir einen ernsten Missstand öffentlich gemacht: Uns wurde vom LASK untersagt, im neuen Stadion einen eigenen Verkaufsstand zu betreiben. Im Paschinger Exil war dies bisher kein Problem. Mit einem Flyer, der die aktuelle Situation erklärte, wurde der Verein zum sofortigen Handeln in Bezug auf dieses Thema aufgefordert.

Eine Reaktion von Seiten des Vereins ließ nicht lange auf sich warten und war leider recht eindeutig. Während der zweiten Spielhälfte wurden wir dazu aufgefordert, die Informationen rund um den "fiktiven Verkaufsstand" zu entfernen, ansonsten würden die Konsequenzen zwei Mitarbeiter des Vereins zu spüren bekommen (die im Vorhinein nicht über unsere Aktion informiert waren).

Zwei Aspekte sorgen bei der Reaktion des Vereins unsererseits für Fassungslosigkeit.

Erstens, dass Mitarbeitern in unserem Verein gedroht wird und man versucht, Angestellte als Druckmittel gegen die Fanszene einzusetzen. Zweitens, in welcher Art und Weise eskalierend auf eine kreative Art des Protests reagiert wird.

Weiters ist es inakzeptabel, dass Mitglieder der aktiven Fanszene während des Spiels vom Supporten der eigenen Mannschaft abgehalten und stattdessen genötigt werden, einen "Protest-Infostand" abzubauen. Ein Vorgehen, welches absolut keinen Sinn ergibt und obendrein auch noch die Unterstützung der eigenen Mannschaft einschränkt.

Schlussendlich wurde sich kurzerhand dazu entschieden, den fiktiven Verkaufsstand abzubauen. Dies geschah allerdings aus reinster Rücksichtnahme auf die beiden betroffenen Mitarbeiter.

Leider ist diese beschriebene Umgangsart mit Fans und teilweise auch mit den eigenen Angestellten seit einigen Jahren gang und gäbe in unserem Verein.

In der Vergangenheit haben wir aus Sorge vor negativer Berichterstattung und einer Eskalation der Situation solche Vorgänge nicht öffentlich kommuniziert, allerdings sind wir nun an einem Punkt angelangt, an dem uns kein anderer Ausweg mehr bleibt.

Wir sehen uns auch aufgrund weiterer Repressionen von Seiten des Vereins mittlerweile in unserer Organisation für die Unterstützung der Mannschaft eingeschränkt.

In Zukunft werden wir euch über weitere Vorfälle und Entwicklungen auf dem laufenden halten.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.