Valérien Ismaël: "Wir beginnen nicht bei Null"

"Ich möchte Oliver Glasner für seine Arbeit gratulieren." Mit diesem ersten Satz stellte sich Valérien Ismaël in Mondsee als neuer Chef-Trainer des LASK vor. Der 43-jährige Deutsch-Franzose räumte ein, dass der Kontakt mit dem nunmehrigen Vize-Präsident Jürgen Werner schon länger bestand. "Dieses Projekt hat nicht heute, sondern vor vier Jahren begonnen."

Schon damals wollte der LASK Ismaël nach Pasching lotsen. Erst nach dessen Absage, kam der Kontakt zu Glasner zustande, wie Werner verrät. Die Mannschaft habe Ismael schon länger beobachtet. "Ich kenne sie auswendig."

OÖN-TV:

"Oliver Glasner übergibt eine top-fitte Mannschaft, die eine klare Spielphilosophie", so Ismaël. Letztere sei verwandt, was einen erheblichen Vorteil mit sich bringe. "Darum fange ich nicht bei Null, sondern bei 70, 80 Prozent an." Gerade mit Blick auf den Europacup möchte er aber beispielsweise am Ballbesitz in der gegnerischen Hälft arbeiten.

Mehr dazu in Kürze...

