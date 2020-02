"Wir haben es verdient, hier zu sein." Es war ein Satz von LASK-Trainer Valerien Ismael, der vor dem heutigen Sechzehntelfinale in der Fußball-Europa-League in Alkmaar das ganze Selbstvertrauen zeigte (21 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at). Gegen den Zweiten der Eredivisie glauben die Athletiker an ihre Aufstiegschance und wollen erneut den nackten Zahlen trotzen: Viermal mehr ist der Kader Niederländer wert.