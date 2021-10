"Uns fehlt definitiv nicht die Qualität"

Wenn der LASK in der laufenden Saison auf Europacupreise ging, ließ er die Probleme stets daheim zurück. Auch in Eriwan gegen Alashkert soll das heute in Gruppe A der Europa Conference League so sein: Im vierten Auswärtsspiel gehen die Athletiker auf den vierten Sieg los (18.45 Uhr, Sky).