Ungefährdeter 3:0-Derbysieg: LASK stürmt an die Tabellenspitze

Nach der Europa-League-Gala am Donnerstagabend gegen Tottenham empfing der LASK am Sonntagabend die SV Guntamatic Ried im insgesamt 60. Oberösterreich-Derby auf der Linzer Gugl. (Liveticker zum Nachlesen)

Beim LASK kehrte der im Europacup gesperrte Ex-Rieder Gernot Trauner in die Startaufstellung zurück, bei der SV Ried setzte Trainer Gerald Baumgartner auf eine Dreierkette, erstmals stand Kennedy Boateng nach seiner langen Verletzung in der Startaufstellung. Auf der linken Seite ersetzte Manuel Haas den gesperrten Michael Lercher.

In der 5. Minute wurde es erstmals gefährlich. Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger verschätzte sich bei einer Flanke, das anschließende Chaos im Rieder Strafraum konnte der LASK nicht nutzen. Johannes Eggestein und Andreas Gruber scheiterten. Ansonsten passierte in den ersten 22. Minuten herzlich wenig im letzten Bundesliga-Spiel auf der „alten“ Gugl.

Ried stand tief, nach vorne ging herzlich wenig, der LASK kam trotz klaren Vorteilen nicht wirklich gefährlich vor das Rieder Tor. Doch dann zeigte LASK-Flügelspieler Thomas Goiginger seine individuelle Klasse. Der 27-Jährige schlenzte in der 22. Minute den Ball aus ungefähr 16 Metern gefühlvoll über Ried-Torhüter Samuel-Radlinger ins rechte obere Eck. Für Goiginger war es der zweite Saisontreffer. Die nächste Aufregung dann in der 34. Minute. Rieds Linkaußen Haas rempelte Goiginger im Strafraum, für Schiedsrichter Walter Altmann reichte das nicht für einen Elfmeterpfiff.

2:0-Treffer vor der Halbzeit

Quasi mit dem Halbzeitpfiff dann die verdiente 2:0-Führung für den in allen Belangen besseren LASK. Der von Werder Bremen ausgeliehene Johannes Eggestein erzielte mit einem platzierten Flachschuss den zweiten Linzer Treffer.

Noch vor dem Derby sagte Ried-Trainer Baumgartner, dass seine Mannschaft nichts zu verlieren habe und daher mutig agieren könne. Davon war in der ersten Hälfte nichts zu sehen, der LASK mit rund 80 Prozent Ballbesitz hatte mit den harmlosen Riedern überhaupt keine Probleme. Die Passquote der Innviertler: 38 Prozent, der LASK kam auf 85 Prozent in den ersten 45 Minuten. In der ersten Viertelstunde der Hälfte zwei änderte sich wenig. Ried fand offensiv so gut wie nicht statt, der LASK kontrollierte das Spiel, ohne dabei recht gefährlich zu werden. Nach knapp einer Stunde wechselte LASK-Trainer Dominik Thalhammer mit Goiginger und Eggestein beide Torschützen aus. Thalhammer wusste wohl schon, dass hier nicht mehr viel passieren wird. Es dauerte mehr als 62 Minuten bis Ried erstmals etwas gefährlich vor das Tor von LASK-Torhüter Alexander Schlager kam. Marco Grüll kam nach einem Konter jedoch nicht zum Abschluss.

Dann passierte wieder mehr als 20 Minuten wenig bis nichts. Der LASK hatte überhaupt keine Mühe das 2:0 gegen offensiv nicht vorhandene Rieder zu verwalten. In der 86. Minute machte der eingewechselte Dominik Reiter das 3:0. Ein Wehrmutstropfen dann kurz vor dem Schlusspfiff. LASK-Stürmer Mamoudou Karamoko verletzte sich ohne Fremdeinwirkung. Er musste von den Sanitätern vom Platz gebracht werden.

Tabellenführung und erster Derbysieg seit 2010

Der LASK jubelte nach dem Schlusspfiff nicht nur über den ersten Derbysieg seit mehr als zehn Jahren (28. März 2010, 3:0), sondern auch über die Tabellenführung. Somit fahren die Linzer am Sonntag in einer Woche als Tabellenführender zu Red Bull Salzburg.

Für die SV Ried geht es am Samstag, 12. Dezember, mit dem wichtigen Heimspiel gegen Altach weiter.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.