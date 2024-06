U21-Teamtorhüter wechselt vom LASK zu Admira Wacker

Lukas Jungwirth macht den nächsten Karriereschritt: Als Torhüter der zweiten LASK-Mannschaft in der Regionalliga Mitte war er schon Teil des U21-Nationalteams, jetzt greift der 20-Jährige in der zweiten Liga an: Er wechselt auf Kooperationsbasis zu Admira Wacker.

Dort soll er Spielpraxis sammeln, dem Vernehmen nach sollen die Niederösterreicher Einsätze praktisch garantiert haben. Die Torhüter der abgelaufenen Saison haben Admira Wacker alle verlassen: Stammkraft Christoph Haas wechselte zur Admira, Dominik Sulzer zu Gloggnitz und Tobi Oluwayemi kehrte nach der Leihe zu Celtic Glasgows zweiter Mannschaft zurück. Jungwirts Konkurrent ist Dennis Verwüster, der aus Amstetten zurückkehrte.

"Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten"

"Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Lukas Jungwirth ist ein vielversprechendes Torwart-Talent", sagte LASK-Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic. "Als Kooperationsspieler erhält er bei der Admira eine ideale Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln." Anders als bei einer herkömmlichen Leihgeschäft kann der LASK den Kooperationsspieler jederzeit zurückbeordern, sollte Not am Mann sein. Tobias Lawal geht als Nummer eins in die Saison, Jörg Siebenhandl als dessen routinierter Ersatz. Nikolas Polster, vergangene Saison als Kooperationsspieler an Horn verliehen, kehrt zurück. Er könnte den LASK leihweise erneut verlassen. Wolfsberg soll einer der Kandidaten sein. Bei den Kärntnern übernahm der Ex-Rieder Lukas Gütlbauer im Frühjahr das Einserleiberl von Hendrik Bonmann, der Deutsche wechselte nun zu Rasgrad.

Die Admira, der nun wieder offiziell Admira Wacker heißt und auch das Wappen wieder an das traditionelle angeglichen hat, nimmt den Aufstieg ins Visier. Sportdirektor Peter Stöger verpflichtete Thomas Silberberger als Trainer, dazu kommen mit Stefan Haudum (Blau-Weiß Linz) und Deni Alar (Leoben) prominente Neuzugänge.

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK

Dienstag, 2. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Cluj (Rom)

(Rom) Freitag, 5. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Dynamo Budweis (Cze)

(Cze) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

26./27./28. Juli: ÖFB-Cup, 1. Runde: Gurten - LASK

2./3./4. August: Bundesliga, 1. Runde

Bisherige Transfers

Zugänge: Jerome Boateng (D, Salernitana), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

Jerome Boateng (D, Salernitana), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe) Abgänge: Elias Havel (Hartberg, Leihe), Lukas Jungwirth (Admira, Leihe), Sanoussy Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Felix Luckender, Peter Michorl, Philipp Wiesinger, Yannis Letard (Fra)

