Trotz Platz 2: Für den LASK wird es Zeit, aufzuwachen

So ist der Fußball: Der LASK liegt trotz des 1:4 vom Samstag gegen die WSG Tirol noch immer auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach neun Spielen hat man erst die erste Saisonniederlage einstecken müssen. Also alles okay – und das Üben von Kritik angesichts des sportlichen Aufschwungs im Vergleich zur matten Vorsaison überzogen?