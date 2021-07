Transferpoker um Gernot Trauner: Noch bietet Feyenoord nicht genug

Die LASK-Fans ließen Kapitän Gernot Trauner nach dem 6:0 in der ersten Cup-Runde gegen den FC Marchfeld hochleben, der 29-Jährige winkte in die Menge – war es ein Abschiedsgruß? Feyenoord Rotterdam will den fünffachen ÖFB-Teamspieler verpflichten. "Es liegt ein Angebot vor, jetzt geht es in erster Linie um die Ablösesumme", bestätigte Trauner.