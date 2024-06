Transfercoup Entrup: Warum der LASK zum Abschluss kam

Es ist ein Qualitätsbeweis für Maximilian Entrup, dass ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick den Stürmer in den EM-Kader berief. Aktuell reitet der 26-Jährige mit der Nationalmannschaft bei der Endrunde in Deutschland auf der Euphoriewelle. Eine solche soll er in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga beim LASK anstoßen: Sein Wechsel von Hartberg zu den Linzern ist fix.

Das Gerücht, dass der Senkrechtstarter ein Transferziel des LASK sei, kursierte seit Wochen. Nun sind die Athletiker laut OÖN-Informationen zum Abschluss gekommen. Die offizielle Bestätigung der Klubs fehlt, zumal der obligatorische Medizincheck noch ausständig ist. Dieser erfolgt nach der EM. Die Vereine sind sich einig, auch mit Entrup ist alles klar.

Transferexperte Fabrizio Romano gab Details bekannt: 1,3 Millionen Euro Ablöse soll Entrup dem LASK wert sein, dazu können erfolgsabhängige Bonuszahlungen kommen. Der Vertrag läuft über fünf Jahre. Dass der Italiener sich so intensiv mit einem Hartberg-Stürmer beschäftigte, liegt daran, dass dem LASK mit der Verpflichtung ein echter Coup gelang: Neben der Wiener Austria waren auch Serie-A-Klubs hinter Entrup her. Laut Romano zeigte vor allem Lecce, der neue Klub des bisherigen Austria-Torhüters Christian Früchtl, Interesse.

In den großen Ligen sind die Wechselfenster offiziell noch gar nicht geöffnet, auf dem Transfermarkt wird es dort ohnehin erst nach der EM richtig zur Sache gehen. Das gab LASK-Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic die Chance, der Konkurrenz zuvorzukommen – und er nutzte sie.

Mit Entrup bekommt Marin Ljubicic einen Konkurrenten und Trainer Thomas Darazs die Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen Mittelstürmertypen – zumindest vorerst. Denn Entrups Verpflichtung könnte zum Vorgriff auf einen Ljubicic-Abgang werden. Der 22-jährige Torjäger, der in Kroatiens Großkader vor der EM stand, ist international gefragt.

Im zweiten Anlauf

Einen Ersatz für Entrup hatte sich Hartberg vergangene Woche vom LASK mit der Leihe von Elias Havel gesichert. Die Fußstapfen sind groß: Vor einem Jahr hatte Hartberg Entrup von Regionalligist Marchfeld geholt, in seinem zweiten Anlauf in der Bundesliga startete er mit zwölf Toren richtig durch.

Der erste endete vor sechs Jahren nach zwei Einsätzen für Rapid und sieben für St. Pölten, danach hießen die Stationen Lafnitz, Traiskirchen und Marchfeld. Zwei Jahre lang wurde er von einem Knochenmarksödem im Sprunggelenk gebremst. "Ich habe gewusst, dass ich mehr kann, als in der Regionalliga zu spielen. Ich habe nie aufgehört, an mich zu glauben. Ich weiß, was ich kann und wo das Tor steht", sagte Entrup vor seinem Teamdebüt im November 2023 gegen Deutschland (2:0).

Seinen ersten Treffer im Teamdress erzielte er im vorletzten EM-Testspiel gegen die Türkei (6:1). Nach der Endrunde geht er für den LASK auf Torjagd.

Die Vorbereitung des LASK

Mittwoch, 19. Juni, 11 Uhr | Trainingsfeld Raiffeisen-Arena: Trainingsauftakt

Donnerstag, 20. Juni: Leistungstests

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Oedt - LASK

Dienstag, 2. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Cluj (Rom)

(Rom) Freitag, 5. Juli, 16 Uhr | Pasching: LASK - Dynamo Budweis (Cze)

(Cze) Samstag, 20. Juli, 15 Uhr | Raiffeisen-Arena: LASK - St. Pölten

Erste Pflichtspiele:

26. Juli, 18 Uhr | Ried, Klaus-Roitinger-Stadion: ÖFB-Cup, 1. Runde: Gurten - LASK

2./3./4. August: Bundesliga, 1. Runde

Bisherige Transfers

Zugänge: Jerome Boateng (D, Salernitana), Hrvoje Smolcic (Cro, Frankfurt, Leihe), Melayro Bogarde (Ned, Hoffenheim II), Nikolas Polster (Horn, nach Leihe), Luca Wimhofer (Horn, nach Leihe), Moussa Kone (Sen, Streda, nach Leihe)

Abgänge: Elias Havel (Hartberg, Leihe), Sanoussy Ba (D, Leipzig, nach Leihe), Lukas Jungwirth (Admira, Leihe), Felix Luckender, Peter Michorl, Philipp Wiesinger, Yannis Letard (Fra)

