Transfer-Doppelpack: Zwei Zugänge beim LASK

Christoph Lang und Kryztof Danek - mit diesen zwei Zugänge macht der LASK Tempo bei der Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga im Frühjahr. "Beide sind in der Offensive universell einsetzbar, womit sie uns weitere Optionen bieten und uns dabei helfen, noch flexibler zu werden", sagte Trainer Markus Schopp.

Lang kam in einem Jahr bei Rapid nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Was er kann, zeigte er unterSchopp 2023 in Hartberg, Im vergangenen März wurde der Steirer von Ralf Rangnick in das ÖFB-Team berufen. Für den 23-Jährigen bezahlt der LASK eine Ablöse.

Vorerst leihweise kommt Danek von Sparta Prag. Der LASK sicherte sich eine Kaufoption für den 22-Jährigen. Er ist aktueller tschechischer U21-Teamspieler und kann ebenso auf allen Offensivpositionen eingesetzt werden. Vergangene Saison war er an Pardubice verliehen, in der laufenden Spielzeit kam er bei Sparta auf neun Einsätze in der Liga, drei Mal war er in der Champions LEague am Ball - gegen Manchester City (0:5), Brest (1:2) und Leverkusen (0:2).

Es könnte noch ein dritter Zugang folgen. Die Abwehr ist aktuell dünn besetzt. Um 17 Uhr schließt das Transferfenster.

