Thalhammer war in Manchester der große Gewinner

Der LASK schloss eine herausragende Saison in der Fußball-Europa-League mit einer starken Leistung ab. Es war bitter, dass sie beim 1:2 gegen Manchester United im Achtelfinal-Rückspiel nicht belohnt wurde. "Die Courage, einen Gegner von solcher Qualität so unter Druck setzen zu können – das hat mir sehr imponiert", lobte Trainer Dominik Thalhammer nach seinem Pflichtspieldebüt auf der LASK-Bank, bei dem er trotz der Niederlage ein großer Gewinner war.

Der Stil: Innerhalb von zwölf Tagen Vorbereitung hat Thalhammer beim LASK das wieder zum Vorschein gebracht, was die Mannschaft bis zur Corona-Pause ausgezeichnet hatte: volle Intensität, Angriffspressing, Mut – und keine Angst vor Fehlern. Dass nach 60 Minuten dann die Luft ausging, war aufgrund der Umstände logisch. "Ab Mitte der zweiten Halbzeit haben wir das hohe Tempo nicht mehr halten können und die Spielkontrolle verloren", sagte Thalhammer. Die Gegentore wären nicht gefallen, "wenn der Fitnesszustand besser ist". Im Spiel, das wegen des Hinspiels nur statistischen Wert hatte, war es auf jeden Fall besser, 60 Minuten lang mit vollem Tempo die eigenen Grenzen auszuloten, als sich die Kraft über 90 Minuten einzuteilen und schlechter auszusehen.

Der neue Zugang: Jahrelang spielte der LASK in einer 3-4-3-Formation, ungeachtet der Situation. Sie sei das Fundament, hatte Thalhammer bei einem Antritt gesagt. Trotzdem brachte er bei erster Gelegenheit Flexibilität ins Spiel: Flügelverteidiger Reinhold Ranftl rückte immer wieder in das Mittelfeld neben James Holland. Dadurch hatten die Athletiker gegen den Ball mehr Zugriff im Zentrum und mehr Spielkontrolle. Systemwechsel ohne Personalwechsel – Thalhammers Handschrift war nach wenigen Tagen leserlich.

Das Vertrauen: Dass die Spieler Thalhammer vertrauen, zeigten sie mit der Umsetzung der neuen Ideen. Sie funktionierten – was es für den Trainer in Zukunft einfacher macht, die nächsten Entwicklungsschritte zu vermitteln.

Für das Highlight des Spiels war Philipp Wiesinger mit seinem Traumtor zum 1:0 verantwortlich. "Das war ein unglaublicher Moment, den ich nie vergessen werde. Da träumt man davon, auch wenn keine Zuschauer dabei waren", sagte der 26-Jährige.

Die Spieler bekommen nun ein paar Tage Pause, bis am Dienstag die zweite Phase der Vorbereitung beginnt. Die Trainer treffen sich am Tag davor zur Klausur, in der sich Stephan Helm vorstellt. Der 37-jährige Wiener, zuerst Co-Trainer bei den Grasshoppers, zuletzt U21-Coach in Zürich, wird Assistent für die Offensive. Thalhammer: "Ich kenne ihn von der Trainerausbildung. Da war er einer der Besten."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at