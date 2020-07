Ob Dominik Thalhammer beim LASK Erfolg hat, das wird die Zukunft weisen. Letztendlich wird auch er an den Ergebnissen und Leistungen der Mannschaft gemessen. Wenn – wie von LASK-Vizepräsident Jürgen Werner zuletzt in Interviews bestätigt – auch die Mannschaft starken Einfluss auf die Trainerfrage nimmt, dann ist das immer auch riskant weil der Coach automatisch noch stärker in die Abhängigkeit der Spieler gestellt wird.