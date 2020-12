Thalhammer: „Ich war sehr, sehr beeindruckt“

Zehn Punkte in der Gruppenphase - kein ausgeschiedenes Team in der Europa League sammelte mehr. Das war für LASK-Trainer Dominik Thalhammer der einzige Wermutstropfen nach dem 3:1 in Rasgrad. Er zog ein positives Fazit aus den internationalen Auftritten. „Wir haben uns in allen Phasen des Spiels gut entwickelt.“ Die Stimmen zum Spiel:

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): „Ich war schon sehr, sehr beeindruckt von meiner Mannschaft, wie sie Fokus und Einstellung gefunden hat. Wir waren in der ersten Hälfte unglaublich dominant, sehr, sehr gut im Pressing, haben gute Aktionen gespielt. Wir sind aber auch nach dem Rückstand ruhig geblieben und haben das Spiel mit einer guten Leistung konkret und klar zu Ende gespielt."

Alexander Schlager (LASK-Torhüter): „Wir haben super auf das 0:1 reagiert. Das war eine super Leistung, auf die wir stolz sein können. Jedes Spiel, das wir international bekommen, reifen wir."

Rene Renner (LASK-Torschütze): „Wir können stolz sein, was wir in der Europa League erreicht haben."

